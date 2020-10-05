Şanlıurfa semaları yamaç paraşütüyle şenlendi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da ilk kez gerçekleştirilen yamaç paraşütü renkli görüntülere sahne oldu.Karababa tepesinde gerçekleşen etkinliğe katılan 11 yamaç paraşütü pilotu onlarca metre yükseklikte hazırlıklarını tamamladıktan sonra verilen komutlarla uçtu. Renkli görüntülere sahne olan yamaç paraşütünü ilgiyle izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Yamaç paraşütü sporcusu Soner Coşkun, alanın uygun olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.