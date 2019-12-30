Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Son Dakika
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Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları'

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen 'güvercin savaşları' etkinliğinde, 3 bin güvercin gökyüzüne aynı anda salıverildi.

Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları', System.String[]

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen 'güvercin savaşları' etkinliğinde, 3 bin güvercin gökyüzüne aynı anda salıverildi. Onlarca kuş tutkununun güvercinlerini gökyüzüne bıraktığı etkinlikte, hangi sürü diğer kişilere ait güvercinleri kendi evlerine götürmeyi başarırsa 'savaş'ı kazanmış oluyor.

Şanlıurfa'da, tutkularının yanı sıra geçimlerini de kuş yetiştiriciliğiyle sağlayan onlarca kişi tarafından geleneksel olarak yapılan 'güvercin savaşları' bu yıl da Eyyüp Peygamber Mahallesi'ndeki boş alanda gerçekleştirildi. Onlarca kuş yetiştiricisi, sahibi olduğu yaklaşık 3 bin güvercini, kutu ve kafeslerle alana taşıdı. Sahipleri için bahis konusu haline dönen 'savaşta', hep birlikte uçurulmalarının ardından daha iyi yetiştirilen kuşların, sürü halinde ilerlerken farklı güvercinleri kendi içlerine katarak eve götürmeleri hedefleniyor. Kuşların sadakati ve sahibinin yetiştiriciliğinin sınandığı etkinlikte, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kutuların içindeki güvercinler sahipleri tarafından hep birlikte gökyüzüne uçuruldu.

Bir anda havalanan yüzlerce güvercin, gökyüzünde farklı görüntüler oluştururken, sahipleri ise kuşları için ıslık çalıp tezahürat yaptı. Büyük özenle yetiştirdikleri güvercinlerin gökyüzündeki hakimiyetini ve sadakatini ölçmek için organizasyonu yaptıklarını belirten Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, "Bu yıl güvercinleri, cezaevinde yatmakta olan kader mahkumlarının bir an önce serbest bırakılması için uçurduk. Bugün 6 mahalle olarak güvercin savaşına katıldık. Bu savaş bir hafta farklı semtlerde devam edecektir. Buradaki amaç hem kuşların sadakatini, hem de sahiplerinin yetiştiriciliğini test ediyoruz. Havada, daha iyi olan güvercin, farklı sürüdeki kuşu kendi yuvasına götürüyor. Böylece kazanan taraf belli oluyor. Ardından kazanan mahalleye 20 tepsi tatlı ikram ediliyor" diye konuştu.

Uçurdukları güvercinlerini bir süre izleyen sahipleri, yıllardır süren geleneği gelecekte de devam ettireceklerini söyleyip, kuşlarının dönüşünü beklemek üzere evlerine döndü.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:28 Kaynak: DHA
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