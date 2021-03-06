ŞANLIURFA Servis çalışanları okul bahçesini ağaçlandırdılar - Son Dakika

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Servis çalışanları okul bahçesini ağaçlandırdılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yetkili beyaz eşya çalışanları, bir okulun bahçesine fidan dikti.

Ofis Mahallesinde faaliyet gösteren beyaz eşya yetkili servisi çalışanları ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güllice ilk ve ortaokulunun bahçesinde öğretmenler ile birlikte 400 fidan dikerek okul bahçesinde çevre düzenlemesine yardım etti.

Servis çalışanlarına duyarlılığından dolay teşekkür eden okul müdürü Mehmet Kerece, 'Pandemi sonrası okullarımızı açtık ancak okulumuz yeni açılan bir okul olduğu için bahçemizde ağaç yoktu. Arkadaşlar ile birlikte okulumuzun bahçesinde ağaçlarımızı diktik, kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Servis çalışanları fidan dikiminin ardından okul öğrencilerine kırtasiye malzemesi ile hikaye kitapları hediye etti.