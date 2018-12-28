Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Silah ve Şişlerin Kullanıldığı Kavgayı Polis Havaya Ateş Açarak Sonlandırdı

Şanlıurfa Silah ve Şişlerin Kullanıldığı Kavgayı Polis Havaya Ateş Açarak Sonlandırdı

1 saat önce

Silah ve şişlerin kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdıŞanlıurfa'da alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, tabanca ve şişlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Silah ve Şişlerin Kullanıldığı Kavgayı Polis Havaya Ateş Açarak Sonlandırdı, System.String[]
Silah ve şişlerin kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Şanlıurfa'da alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, tabanca ve şişlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Eyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Olgaç ailesine mensup 8 kişi, otomobille geldikleri emlakçı Edecan ailesinden alacaklarını istemesi üzerine tartışma çıktı. İş yerinde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grup araçlarında getirdikleri av tüfeği, tabanca ve şişlerle birbirlerine saldırdı. Kavgada Ali Olgaç, Kasım Olgaç, Mehmet Olgaç, Ömer Olgaç pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yaralandı. Edecan ailesinden 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, kavgaya karışan tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 7 kişi olay yerine çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi kovanına el koyarken kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:55 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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