Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı
1 saat önce
Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatıGAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı
GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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