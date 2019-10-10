Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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