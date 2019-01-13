Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Sınır Hattında Silah ve Siren Sesleri

Şanlıurfa Sınır Hattında Silah ve Siren Sesleri

1 saat önce

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde duyulan yoğun silah ve siren sesleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde tedirginliğe neden oldu.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde duyulan yoğun silah ve siren sesleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde tedirginliğe neden oldu. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri, sınırın diğer tarafından silah ve siren sesleri nedeniyle tedirginlik yaşadı. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad'da akşam saatlerinde silah ve siren sesleri yükselmeye başladı. Teröristlerin rastgele havaya açtığı ateş açması sonrası Ceylanpınar'da hastaneye bir mermi isabet etti. Akçakale ve Ceylanpınar'da vatandaşlar tedirginlik yaşarken, güvenlik güçleri sınır hattında önlemleri üst seviyeye çıkardı. Silah atışları ve sirenlerin, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmesi nedeniyle teröristlerin yaptığı kutlamalardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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