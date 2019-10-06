Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa sınırda namlular suriye'ye çevrildi
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Şanlıurfa sınırda namlular suriye'ye çevrildi

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/ PKK'nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

Şanlıurfa sınırda namlular suriye'ye çevrildi

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:15 Kaynak: DHA
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