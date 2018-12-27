Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Sınırına Demiryolu ile Askeri Sevkiyat

Şanlıurfa Sınırına Demiryolu ile Askeri Sevkiyat

2 saat önce

Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor.

Şanlıurfa Sınırına Demiryolu ile Askeri Sevkiyat, System.String[]
Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor.

Çeşitli birliklerden gönderilen Şanlıurfa sınırında konuşlandırılmak üzere yük vagonuna yüklenen askeri araç ve tanklar Adana üzerinden demiryolu ile bölgeye sevk edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA

Adana, Şanlıurfa, Güncel
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