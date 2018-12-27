Şanlıurfa Sınırına Demiryolu ile Askeri Sevkiyat

Şanlıurfa sınırına demiryolu ile askeri sevkiyatADANA - Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor.

Şanlıurfa sınırına demiryolu ile askeri sevkiyat



ADANA - Şanlıurfa sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı demiryolu ile devam ediyor.

Çeşitli birliklerden gönderilen Şanlıurfa sınırında konuşlandırılmak üzere yük vagonuna yüklenen askeri araç ve tanklar Adana üzerinden demiryolu ile bölgeye sevk edildi.

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