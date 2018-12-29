Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkıyatı

Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkıyatı

1 saat önce

Gözler Münbiç'e çevrilmişken Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya çok sayıda tank gönderildi.

Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkıyatı, System.String[]
Gözler Münbiç'e çevrilmişken Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya çok sayıda tank gönderildi. Tırların üzerindeki 50'den fazla tank, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç'e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli ve Carablus'a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa'ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı. Hatay'dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Şanlıurfa'ya ulaşan tırların üzerinde 50'den fazla tank olduğu ve Fırat'ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi.

(Şinasi İnan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Hatay, Münbiç, Şanlıurfa, Güncel
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Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek

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