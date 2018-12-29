Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkıyatı
1 saat önce
Gözler Münbiç'e çevrilmişken Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya çok sayıda tank gönderildi.
Gözler Münbiç
'e çevrilmişken Hatay
'dan Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'ya çok sayıda tank gönderildi. Tırların üzerindeki 50'den fazla tank, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç'e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor. Türkiye
'nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli
ve Carablus'a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa'ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı. Hatay'dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis
araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Şanlıurfa'ya ulaşan tırların üzerinde 50'den fazla tank olduğu ve Fırat'ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi.
(Şinasi İnan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:01 Kaynak: İHA
Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı
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