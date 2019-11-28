Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu
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Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde YPG/PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde YPG/ PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri YPG/PKK mensubu bir teröristin Suriye'deki barınma alanlarından kaçtığına ilişkin bilgiye ulaştı.

Kaçan terörist, Akçakale sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekiplere silahsız olarak teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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