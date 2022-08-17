Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı

17.08.2022 11:12

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in, amcası Hamdi Özdemir'in de 10 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Birecik 2. Ordu 20. Zırhlı Tugay Bölüğü Çiçekalan Hudut Karakolu Topçu mevziine dün bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Ali ve Ferdane Özdemir çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yenidoğan Mahallesindeki baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Belediye ekipleri tarafından şehit evine bayraklar asılırken, bir ambulans ve sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bekletildi.

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1O YIL ÖNCE DE AMCASI ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Özdemir'in amcası Hamdi Özdemir'in de 10 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehit Özdemir'in cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan Özdemir'in iki kardeşinin de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gazi Özdemir, Şanlıurfa, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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