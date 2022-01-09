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Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi

09.01.2022 11:35

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Dün Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü.

Hain saldırada şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında EYP saldırısının ardından, ateş destek vasıtalarıyla PKK/ YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK/YPG HEDEFLERİ VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akçakale sınır hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Şanlıurfa GAP Havalimanı, Şehit, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi - Son Dakika
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