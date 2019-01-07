Şanlıurfa Sis ve Buzlanma Kazaları Nedeniyle 4 Saat Mahsur Kaldılar

Sis ve buzlanma kazaları nedeniyle 4 saat mahsur kaldılarŞanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.

Sis ve buzlanma kazaları nedeniyle 4 saat mahsur kaldılar



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.



Çevre il ve ilçelerden dün Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde dönüşe geçti. Ancak, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkan bazı araçlar birbirine çarptı ve yol ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışma yaptı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından yol açıldı ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi, evlerine dönebildi.

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