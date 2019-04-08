Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Göreve Başladı

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Göreve Başladı

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanlığı görevine seçiler AK Parti'li Şeyhmus Aydın mazbatasının alarak göreve başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanlığı görevine seçiler AK Parti'li Şeyhmus Aydın mazbatasının alarak göreve başladı.

Adliyede mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelerek göreve başlayan Aydın, seçmenlere desteğinden dolayı teşekkür etti.

Aydın, bundan sonraki süreçte Siverek'e en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: DHA

Aydın, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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