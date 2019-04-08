Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Göreve Başladı
38 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanlığı görevine seçiler AK Parti'li Şeyhmus Aydın mazbatasının alarak göreve başladı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
Belediye Başkanlığı görevine seçiler AK Parti
'li Şeyhmus Aydın
mazbatasının alarak göreve başladı.
Adliyede mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelerek göreve başlayan Aydın, seçmenlere desteğinden dolayı teşekkür etti.
Aydın, bundan sonraki süreçte Siverek'e en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: DHA
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