ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
1 saat önce
Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
Siverek
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy
, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.
ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
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