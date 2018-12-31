Şanlıurfa Siverek'te, 20 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Siverek'te, 20 mahalle yolu ulaşıma kapandıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Siverek
'te, 20 mahalle yolu ulaşıma kapandı Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde 20 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Son günlerde başlayan ve yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Siverek'in kırsal mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, İlçedeki ulaşımın sağlanamadığı 20 mahallede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yol açma çalışmaları başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:11 Kaynak: DHA
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