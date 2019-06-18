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ŞANLIURFA Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada

21 dakika önce

Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (EK)3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (EK)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Metin İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Cihan İzol çok sayıda asker ve polisin önlem aldığı adliyeye zırhlı polis aracıyla getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞANLIURFA Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:18 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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