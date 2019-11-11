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Son Dakika Güncel Şanlıurfa-siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa-siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştuŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 3 saat içinde 40 bin fidan dikildi.

Siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 3 saat içinde 40 bin fidan dikildi.

İlçenin TOKİ bölgesinde ilçe belediye tarafından hazırlanan alanda ağaç dikme töreni düzenlendi. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, yapılan fidan dikme kampanyasının tüm eko sisteme yararlı olacağını belirterek, Sadece burada değil, yurdumuzun dört t bir kösesinde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Malumunuz yaşam alanları doğal hayat gittikçe kirleniyor. Burada sadece ağaç dikme çalışması değil, tüm eko sistemin korunmasına katkı sağlayacak bir çalışma yapılıyor dedi.

Konuşmanın ardından binlerce öğrenci türküler ve marşlar eşliğinde fidan dikti. İlçe merkezinin yanı kırsal bölgelerde bulunan okullara dağıtan fidanlar eş zamanlı olarak toprakla buluştu. Elleri ile toprağı düzenleyerek fidan diken yaşlı kadınlar ve minik öğrenciler dikkat çekti.

Şanlıurfa-siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
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