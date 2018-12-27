Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Siverek'te 7 Araç Birbirine Girdi 3 Yaralı

Şanlıurfa Siverek'te 7 Araç Birbirine Girdi 3 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonet, birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

Kar, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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