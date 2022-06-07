ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

07.06.2022 17:51

Siverek'te husumetli 2 grup arasında kavga Olay yerindeki otomobil Yaralının ambulansla götürülmesi Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Yerdeki boş mermi kovanları Polis araçları Merminin isabet ettiği iş yeri camı Siverek Devlet Hastanesi ve acil servis önünde bekleyen...

Siverek'te husumetli 2 grup arasında kavga

Olay yerindeki otomobil

Yaralının ambulansla götürülmesi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Yerdeki boş mermi kovanları

Polis araçları

Merminin isabet ettiği iş yeri camı

Siverek Devlet Hastanesi ve acil servis önünde bekleyen ambulanslar Şanlıurfa'da silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında Gülabibey Mahallesi'nde kavga çıktı.

Silah, sopalarında da kullanıldığı kavgada Selçuk A.(25) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bazı mermiler, bir otomobile ve bir iş yerinin camına isabet etti.

Polis, olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.

ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YORUMLAR
500
Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı 4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi 4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi
Kaynak: AA

Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement