ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Siverek'te husumetli 2 grup arasında kavga
Olay yerindeki otomobil
Yaralının ambulansla götürülmesi
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Yerdeki boş mermi kovanları
Polis araçları
Merminin isabet ettiği iş yeri camı
Siverek Devlet Hastanesi ve acil servis önünde bekleyen ambulanslar Şanlıurfa'da silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında Gülabibey Mahallesi'nde kavga çıktı.
Silah, sopalarında da kullanıldığı kavgada Selçuk A.(25) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga sırasında bazı mermiler, bir otomobile ve bir iş yerinin camına isabet etti.
Polis, olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.
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