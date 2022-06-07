ŞANLIURFA - Siverek'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Magazin tarihine damga vuran "tost" mesajı sonrası yaşananlar daha da bombaymış

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

Siverek'te husumetli 2 grup arasında kavga

Olay yerindeki otomobil

Yaralının ambulansla götürülmesi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Yerdeki boş mermi kovanları

Polis araçları

Merminin isabet ettiği iş yeri camı

Siverek Devlet Hastanesi ve acil servis önünde bekleyen ambulanslar Şanlıurfa'da silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında Gülabibey Mahallesi'nde kavga çıktı.

Silah, sopalarında da kullanıldığı kavgada Selçuk A.(25) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bazı mermiler, bir otomobile ve bir iş yerinin camına isabet etti.

Polis, olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.