ŞANLIURFA Siverek'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Siverek'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Siverek Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan camiler, taziye evleri, otobüs durakları ile yolcu minibüslerinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Görevliler, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda gece saatlerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan ve bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı da geçici süre ile kapatıldı.