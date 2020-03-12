ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi - Son Dakika

ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi

6 saat önce

Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Türk telekom anadolu lisesi öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve ve İdlib'te şehit olan askerleri anmak için Türk bayraklı koreografi oluşturdu.

Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Türk telekom anadolu lisesi öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve ve İdlib'te şehit olan askerleri anmak için Türk bayraklı koreografi oluşturdu.

Okul bahçesinde yapılan ve ilgi çeken kareografi ile amaçlarının vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bir neslin yetişmesi olduğunu anlatan öğretmen Turan Geyik, "Şu anda sınır ötesinde olan ve Bahar Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize destek ve moral için, onların izinde giden bir nesil yetiştirmek ve farkındalık oluşturmak için İdlib şehitlerimizi andık ve öğrencilerimizle birlikte böyle bir çalışma yaptık? dedi.

ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi

Bahar Kalkanı Harekatı, Siverek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
18:42 Çorum'da okullar ilaçlanıyor
18:42 Antalya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
18:39 Milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü
18:38 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI
18:38 Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]