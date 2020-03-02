Şanlıurfa siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı

Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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