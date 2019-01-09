Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Siverek'te Sağanak Yağış Etkili Oldu

Şanlıurfa Siverek'te Sağanak Yağış Etkili Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa Siverek'te Sağanak Yağış Etkili Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız yağan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, evlerde su baskını oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

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