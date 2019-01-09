Şanlıurfa Siverek'te Sağanak Yağış Etkili Oldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, sağanak yağmur
günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Aralıksız yağan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, evlerde su baskını
oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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