ŞANLIURFA Siverek'te sokakta mangala oynadılar - Son Dakika

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ŞANLIURFA Siverek'te sokakta mangala oynadılar
6 saat önce
Siverek'te sokakta mangala oynadılarŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.
Siverek'te sokakta mangala oynadılar
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.
Siverek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yasağı dikkate almayan vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı. Sosyal mesafeye de uymadıkları gözlenen vatandaşların bu davranışı tepki çekerken, sokağa çıkan bazı kişiler ise yasaktan haberdar olmadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:58 Kaynak: DHA
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