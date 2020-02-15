Şanlıurfa sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Son Dakika

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Şanlıurfa sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
25 dakika önce
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vurulduŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKKYPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKKYPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKKYPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.
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