ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
11.12.2020 21:54
Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik Belediye görevlilerinin temizlik yapması Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik
Belediye görevlilerinin temizlik yapması
Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şanlıurfa'da kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
Son Dakika Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı