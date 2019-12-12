Şanlıurfa suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Şanlıurfa suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
ŞANLIURFA Suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı
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