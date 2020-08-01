ŞANLIURFA Sulama kanalına devrilen otomobilde amca- yeğen öldü - Son Dakika

yeğen öldü

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Karadaş (27) ve yeğeni Mehmet Emin Karadaş (5), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Küçük Düzlük Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Abdullah Karadaş yönetimindeki 63 KV 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu suluma kanalına devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, halat ve iş makinesiyle otomobili sulama kanalından çıkardı. Suda boğulan otomobilin sürücüsü Abdullah Karadaş ve yanındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş'ın cansız bedenleri dalgıç polislerce çıkarıldı. Amca ile yeğeninin cansız bedenleri inceleme sonrası otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.