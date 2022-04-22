ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

22.04.2022 10:30

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan 06 DC 6939 plakalı araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın ağarmasıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler de su altında tarama faaliyetlerine başladı.

Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişinin de durdurulduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.

ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi

Arama Kurtarma, Şanlıurfa, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin bilmesi için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement