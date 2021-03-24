ŞANLIURFA Suriye'deki güvenlik güçlerine Türkçe kursu - Son Dakika

Suriye'deki güvenlik güçlerine Türkçe kursu

ŞANLIURFA'nın sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, güvenlik güçleri ve kamu kurumlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları devam ediyor. Türkçe konuşma ve yazmayı öğrenen yerel polisler, Türk yetkilileriyle rahatlıkla iletişim sağlıyorlar.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKKYPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde, güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Halk Eğitim Merkezleri'nde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen kurslara, ilçe güvenliğini sağlayan yerel polisler ile kamu kuruluşlarında çalışan personel ilgi gösteriyor. Türkçe konuşma ve yazmayı öğrenen Suriyeliler, özellikle yol kontrollerinde ve bölgeye gelen yardım kuruluşlarıyla rahatlıkla iletişim sağlayarak, günlük hayatta kullanılan kelimeleri öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Dönüşümlü olarak 12 hafta devam eden kurs sonunda başarılı olanlara sertifika veriliyor. Bölgede aynı zamanda görev yapan Türk askerlerine ise Arapça dil kursları verilmeye başlandı.