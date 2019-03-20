Şanlıurfa Suriye'deki Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Sınır Güvenliği Arttırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyile sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.



Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları nedeniyle ateşler yakıldı. Teröristlerin nevruz kutlamasında otomatik silahlarla havaya açtığı ateş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuldu. Silah sesleri nedeniyle sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemleri arttırıldı.

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