Şanlıurfa-suriye milli ordusu askerlerinden resulayn'da nöbet değişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa-suriye milli ordusu askerlerinden resulayn'da nöbet değişimi - Son Dakika

Şanlıurfa-suriye milli ordusu askerlerinden resulayn'da nöbet değişimi

6 saat önce

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimiTürk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte görev alan SMO askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı. SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi. Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.

Şanlıurfa-suriye milli ordusu askerlerinden resulayn'da nöbet değişimi

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
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