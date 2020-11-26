Şanlıurfa - Suriye sınırına 194 kilometre duvar örüldü - Son Dakika

Şanlıurfa - Suriye sınırına 194 kilometre duvar örüldü
26.11.2020 17:10
Şanlıurfa - Suriye sınırına 194 kilometre duvar örüldü Türkiye ile Suriye arasındaki en uzun sınıra sahip Şanlıurfa'da yapılan duvar çalışmaları bölgenin güvenliğini arttırdı.
Şanlıurfa - Suriye sınırına 194 kilometre duvar örüldü
ŞANLIURFA - Türkiye ile Suriye arasındaki en uzun sınıra sahip Şanlıurfa'da yapılan duvar çalışmaları bölgenin güvenliğini arttırdı.
Ocak 2016'da Türkiye - Suriye sınırında başlanan 832 kilometrelik duvarın yapımı tamamlandı. Duvarın tamamlanması Suriye ile en uzun sınıra sahip illerden olan Şanlıurfa'da güvenliği daha da arttırdı. Sınırı geçerek Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin, 194 kilometre uzunluğundaki duvarla büyük ölçüde engellendiği belirtildi.
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