Şanlıurfa Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
45 dakika önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırındaki birliklere takviye için Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru yola çıkarıldı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye için Hatay
'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Şanlıurfa
'dan Mardin
'e doğru yola çıkarıldı.
Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı. Yol üzerinde tesiste bir süre mola veren askeri personel, daha sonra Mardin- Şırnak
güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:38 Kaynak: DHA
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