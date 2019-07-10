ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatŞanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Suriye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki Akçakale
ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece yola çıkan, aralarında obüs ve zırhlı araçların da olduğu 20 araçlık konvoy, dün gece geç saatlerde Akçakale'ye ulaştı. Polis
ve jandarma eşliğinde ilçeye ulaşan konvoy, daha sonra Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı.
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