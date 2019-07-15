Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Şanlıurfa Suriye sınırına askeri sevkiyat

3 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyatTürkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan, içinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen askeri araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
Şanlıurfa Suriye sınırına askeri sevkiyat
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
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