Şanlıurfa Suriye sınırına askeri sevkiyat
3 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatTürkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
sınırına askeri sevkiyat
Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan, içinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen askeri araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi Süleyman Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı: Tarifi olmayan bir kahramanlık destanı Sınırda büyük yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor