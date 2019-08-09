Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
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ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

16 dakika önce

Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
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