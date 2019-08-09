ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat
16 dakika önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
sınırına askeri sevkiyat
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale
ilçesine ulaştı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Şarapnel parçaları evlere saplandı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti