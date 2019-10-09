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Şanlıurfa suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

23 dakika önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)ASKERİ KONVOY ŞANLIURFA'DAGaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

ASKERİ KONVOY ŞANLIURFA'DA

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Şanlıurfa suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
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