Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa suriye sınırında helikopter hareketliliği
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Şanlıurfa suriye sınırında helikopter hareketliliği

1 saat önce

Suriye sınırında helikopter hareketliliğiŞanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKKYPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bu alanda Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölge oluşturulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Akçakale'de iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kurularak güvenli bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. 12 Ağustos'ta kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Fırat'ın doğusunda iki ülke tarafından 3 kez havadan, bir kez de karadan ortak devriye yapıldı. ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un dün beraberindeki askeri heyetle toplantıya katıldığı Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'de sabah saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Suriye sınır hattındaki ilçenin semalarında uçuş yapan 2 helikopterden biri Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.

Şanlıurfa suriye sınırında helikopter hareketliliği

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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