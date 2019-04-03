Şanlıurfa Suriye Sınırında PKK'lı 3 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKKKCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKKKCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKKKCK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırma faaliyeti yürüten 3 teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Polis ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonda, sınırı geçen 2'si kadın 3 terörist beraberinde 2 tüfek, 56 mermi ve örgütsel dokümanla birlikte yakalandı.



Emniyette ifadeleri alınan teröristlerin son yıllarda PKKYPG terör örgütünden kaçmak istediklerini öne sürdükleri ve Suriye'de sivillerin kentlerini işgal eden terör örgütünü istemediğini söylediği öğrenildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan 3 terörist, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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