ŞANLIURFA Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika

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ŞANLIURFA Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri
6 saat önce
Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiriŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.
Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, termal kameralar kuruldu. Sınır ötesine zorunlu ve özel izin ile giriş ve çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar yerleştirildi. Öte yandan iki ilçede de dezenfekte çalışmaları yapılırken, yerel halka da koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:39 Kaynak: DHA
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