Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü
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ŞANLIURFA Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü

1 saat önce

Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördüŞanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde sokakta biriken yağmur suyunda yüzmeye çalışan Suriyeli çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde sokakta biriken yağmur suyunda yüzmeye çalışan Suriyeli çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
İlçede dün etkili olan sağanak sonrası Kale Mahallesi'nde beton zeminde toplanan suya uzanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuk yüzmeye çalıştı. Suyla oynarken sevinçten çığlık atan çocuğu görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
ŞANLIURFA Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
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