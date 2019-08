Şanlıurfa Suriyeliler, 'güvenli bölge' ile evlerine dönmek istiyor

Suriyeliler, 'güvenli bölge' ile evlerine dönmek istiyorHasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mustafa KANLIAKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRKİYE ve ABD'nin ortaklaşa yürüttüğü, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge, iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu.

Suriyeliler, 'güvenli bölge' ile evlerine dönmek istiyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mustafa KANLIAKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRKİYE ve ABD'nin ortaklaşa yürüttüğü, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge, iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen ve günün büyük bölümünü sınır hattında, birkaç yüz metre uzaklıktaki evlerini izleyerek geçiren Suriyeliler, bir an önce güvenli bölgenin oluşturulmasını ve evlerine dönmeyi istediklerini söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yaşayan yüz binlerce Suriyeli, iç savaşın başlamasının ardından evlerini terk ederek, Türkiye'ye sığındı. Çatışmaların neden olduğu endişe ve terör örgütlerinin kentlerini kontrol etmesiyle zorunlu olarak göç eden Suriyeli siviller, Türkiye'ye sığındı ve büyük bölümü de yeniden evlerine dönebilmek umuduyla sınır hattındaki kent ve ilçelere yerleşti.

Suriye'nin önce terör örgütü DEAŞ şimdi ise PKKYPG kontrolündeki Tel Abyad kentinden zorunlu olarak göç eden binlerce sivil de evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşti. Akçakale'de günlük yaşamlarına devam eden Tel Abyadlılar, Suriye'nin kuzeyine yönelik güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmeler üzerine evlerine dönebilme umuduyla sınır hattının yolunu tuttu. Boş zamanlarında sınır hattına gelen ve 1 kilometre uzaktaki evlerini uzaktan izleyen Tel Abyadlılar, son günlerdeki gelişmelerin ardından kentlerine dönebilmek için Türkiye'nin bir an önce güvenli bölgeyi hayata geçirmesini arzuladıklarını söyledi.

'ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER BİZİ UMUTLANDIRDI'

Çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Tel Abyad'dan zorunlu olarak göç edip, Akçakale'ye yerleşiğini anlatan Mustafa el Nasır, tek isteklerinin yeniden evlerine dönmek olduğunu söyledi. Tel Abyad'ın terör örgütlerince işgal edildiğini, şu anda ev, iş yeri ve arazilerinin teröristlerce kullanıldığını anlatan Mustafa el Nasır, Evimize 1 kilometre uzaktayız ama sahip olduğumuz tüm varlıklarımız şu anda teröristler tarafından işgal edilmiş durumda. Biz yeniden evimize, topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bunun için de bir an önce Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini istiyoruz. ABD ile yapılan görüşmeler bizi umutlandırdı. ABD'ye güvenmiyoruz ama Türkiye'nin varlığı bizi sevindiriyor ve evimize dönmek adına hepimizi umutlandırıyor dedi.

Mustafa el Nasır, Türkiye'de bulundukları süre içinde kendilerine her türlü desteği sağlayanlara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkürünü dile getirdi.

'AİLEMLE TEL ABYAD'A DÖNMEK İSTİYORUM'

Suriyeli Ahmet el Eşup da bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini ve bunun için Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunu askeri harekat veya güvenli bölge uygulaması ile teröristlerden arındırmasını beklediklerini kaydetti.

Tel Abyad'da bulunduğu sürede şoförlük yaparak, geçimini sağlayan ve iç savaş nedeniyle yıllardır Akçakale'de yaşamını sürdüren Hüseyin el Salih de tek isteğinin yeniden ülkesine dönmek olduğunu belirtti. Türkiye'de bulundukları süre içinde her türlü desteği aldıklarını belirten Hüseyin el Salih, Ben ailemle yeniden Tel Abyad'a dönmek istiyorum. Hala orada akrabalarım var ve maalesef teröristlerin baskısı altında zorunlu olarak yaşamlarını sürdürüyor. Yıllardır görmediğim için onları çok özledim. İnşallah bir an önce bizim topraklarımızda Türkiye'nin girişimiyle Azez, Cerablus ve Afrin gibi teröristlerden temizlenerek özgürleştirilir. Ülkemi, şehrimi çok özledim; geri dönünce ilk işim, arabamın deposuna yakıt doldurmak ve bitene kadar tüm sokaklarını dolaşmak olacak diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa Akçakale - Hasan KIRMIZITAŞ, Mustafa KANLI



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı

Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor

Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti