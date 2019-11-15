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Şanlıurfa suruç belediye başkanı hdp'li çevik gözaltına alındı
6 saat önce
Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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ŞANLIURFA, (DHA) -
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