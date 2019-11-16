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Şanlıurfa suruç kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi
6 saat önce
Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi (
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi (
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