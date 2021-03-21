Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak - Son Dakika

Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak

21.03.2021 13:34

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinin desteğiyle kurulacak Suruç Nar Kadın Kooperatifi, ilçede kadın istihdamına katkı sağlayacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinin desteğiyle kurulacak Suruç Nar Kadın Kooperatifi, ilçede kadın istihdamına katkı sağlayacak.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suruç Belediyesi, kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle meşhur olan Suruç narını ülke genelinde hak ettiği yere ulaştırabilmek için farklı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilçede kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, istihdam edilmesi, dayanışma duygusu ile ekonomik ve sosyal imkanlara kavuşturulması amacıyla belediye tarafından desteklenen Suruç Nar Kadın Kooperatifi'nin kurulum çalışmalarına başlandı.

Suruç'ta ilk kez nar için yapılan bu çalışmayla hem ürünün kalitesi ön plana çıkarılacak hem de kooperatif bünyesinde işlenecek nar ile Suruçlu kadınlar istihdam edilmiş olacak.

Kooperatifin ürün deseni, nar ekşisi, reçel, şerbet ve kurutma gibi alternatif gıdalarla da çeşitlendirilecek.

"Ülke ekonomisine ve ilçe tanıtımına katkıda bulunacağız"

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlarla ilgili kooperatifte yer alan kadınları makamında kabul edip, test amacıyla yaptıkları nar ürünlerini inceledi.

Türkiye'nin en iyi narının yetiştiği merkezlerin başında Suruç'un geldiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kuracağımız kooperatif ile narın katma değerine değer katıp çok çeşitli tüketim ürünlerini ortaya çıkaracağız. Bizim istediğimiz üreten kadın profilini ortaya çıkarmak. Suruç narının sadece pazar tezgahlarında, tablalarında satılmasını yeterli bulmuyoruz. Halkımızın geçim kaynakları arasında yer alan Suruç narını ilk defa kuracağımız kooperatifle hak ettiği noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz, dolayısıyla kooperatifle üreteceğimiz patentli ürünleri ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyadan oluşturacağımız satış pazarıyla ülke ekonomisine katacağız. İstihdam edeceğimiz yüzlerce kadınla iş sahası oluşturup ilçemizden çalışmak için çeşitli illere giden kadın tarım işçilerine de çalışma imkanı sunacağız. Hem ülkemiz ekonomisine hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacağız."

Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak
Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak
Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak
Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak

Kooperatif, İstihdam, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç Nar Kadın Kooperatifi hem istihdam hem gelir kapısı olacak - Son Dakika


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