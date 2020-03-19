ŞANLIURFA Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemi - Son Dakika
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ŞANLIURFA Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemi

6 saat önce

Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemiŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, korona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı.

Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemi

ŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, korona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.

Suruç ve Viranşehir'de bulunan ecaneler koronavirüse karşı aldığı önlem ile müşterilerini şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu tezgah alanı şeffaf naylonla yapılan pravanla ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki naylon paravanla virüse karşı önlem aldıklarını belirten İlhami Şimşek, "İlaç almaya gelen bir müşteri zatürre gibi öksürmesi üzerine yapmış olduğumuz bu paravan sayesinde mikrop kapmaktan son anda kurtuldum. Koronavirüsten halkımızı ve kendimizi korumak için böyle bir yöntem geliştirdik. Çok ucuz bir maliyete aldığımız streç filmle kendimizi ve gelen hastaları koruma altına aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Terkin, "Eczaneye girdiğimde tezgahın üzerine naylon çekildiğini, eczacıyı ise arkasında gördüğümde çok şaşırdım. Önce tadilat olduğunu düşündüm sonra bunun bir önlem için yapıldığını öğrenince eczacıyı tebrik ettim" diye konuştu.

Eczanede uygulanan yöntemin diğer işyerlerinde uygulanmasını isteyen Koray Köprülü ise "Eczacılarımınız buldukları bu çözüm çok önemli. Koronavirüs damlacık enfeksiyonu sistemiyle insanlara bulaşıyor. Biri öksürdüğü zaman havaya dağılan virüsler o havada canlı kalmaya devam ediyorlar. Bu virüs diğer kişiler solunum aldıkça hasta olma olasıkları artıyor. Keşke böyle bir yöntemi diğer işyerleri de uygulasa? diye konuştu.

ŞANLIURFA Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemi

Koronavirüs, Viranşehir, Suruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:38 Kaynak: DHA

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